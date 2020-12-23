Оборот торговли перед Новым годом в Москве вырос в три раза

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Благодаря покупательской активности жителей столицы перед Новым годом оборот торговли вырос в три раза. Об этом заявили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что ситуация с коронавирусом и действующие ограничения не заставили горожан отказаться от подготовки к Новому году. Оказалось, что москвичи совершают покупки даже активнее, чем в 2019 году.

— Так, среднесуточный оборот в торговле непродовольственными товарами за неделю с 14 до 20 декабря по данным ККТ вырос на 8 процентов к предыдущей неделе - до 11,3 миллиарда рублей. По сравнению с предпоследней неделей предыдущего года он увеличился на 36 процентов, — рассказал Владимир Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что 2020 год оказался для всех абсолютно не походим на все предыдущие, однако праздники отменить невозможно. В преддверии Нового года горожане стали активнее покупать подарки для друзей и близких и обновлять бытовую технику.

— Обороты торговли товарами для дома и новогодней сувенирной продукцией на прошлой неделе выросли более чем в три раза к аналогичной неделе прошлого года, а косметикой и парфюмерией - на 60 процентов, — отметил Ефимов.

Он добавил, что спрос на товары для дома и мебель на предыдущей неделе в два раза превысил показатель 2019 года. Продажи компьютеров увеличились на 15 процентов.

Аналитический центр Москвы подсчитал, что прошлая неделя была успешной почти для всех отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.

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