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СМИ: Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о торговле
Фото: pixabay.com

СМИ: Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о торговле

Кирилл Николаев

В мире

Европейский союз (ЕС) и Великобритания достигли соглашения о торговле. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил журналист Sky News Джо Пайк в своем Twitter-аккаунте.

— Источник с Даунинг-стрит, 10: «Сделка достигнута», — говорится в публикации.

Пайк также сослался на другие высокопоставленные источники, которые сообщили, что переговоры еще продолжаются.

Великобритания покинула Евросоюз в ночь на 1 февраля 2020 года, но больших изменений в их отношениях пока не произошло, потому что действует переходный период, во время которого к Британии применяются нормы ЕС, а также она продолжает торговать со странами Союза без пошлин и квот. Решение о выходе из ЕС было принято после трех лет переговоров об условиях выхода.

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