СМИ: Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о торговле
Европейский союз (ЕС) и Великобритания достигли соглашения о торговле. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил журналист Sky News Джо Пайк в своем Twitter-аккаунте.
— Источник с Даунинг-стрит, 10: «Сделка достигнута», — говорится в публикации.
BREAKING: No 10 source: ‘The deal is done’.#Brexit— Joe Pike (@joepike) December 23, 2020
Пайк также сослался на другие высокопоставленные источники, которые сообщили, что переговоры еще продолжаются.
Великобритания покинула Евросоюз в ночь на 1 февраля 2020 года, но больших изменений в их отношениях пока не произошло, потому что действует переходный период, во время которого к Британии применяются нормы ЕС, а также она продолжает торговать со странами Союза без пошлин и квот. Решение о выходе из ЕС было принято после трех лет переговоров об условиях выхода.
Читайте также: ЕС обвинил ряд белорусских компаний в получении выгоды от режима Лукашенко