МЧС не подтвердило информацию о пожаре на территории завода «Рассвет»

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Столярный переулок, 3 Карта всех событий

Признаков возгорания на территории столичного машиностроительного завода «Рассвет» не обнаружено. Об этом в среду, 23 декабря, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— В ходе проверки в Столярном пер., д. 3 признаков возгорания не обнаружено, — цитирует слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Ранее во Внукове опровергли информацию о дымящемся крыле самолета.

Читайте также: Полиция начала проверку по факту конфликта группы мужчин в Мытищах