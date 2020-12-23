МЧС не подтвердило информацию о пожаре на территории завода «Рассвет»
Россия, Москва, Столярный переулок, 3Карта всех событий
Признаков возгорания на территории столичного машиностроительного завода «Рассвет» не обнаружено. Об этом в среду, 23 декабря, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
— В ходе проверки в Столярном пер., д. 3 признаков возгорания не обнаружено, — цитирует слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».
Ранее во Внукове опровергли информацию о дымящемся крыле самолета.
Читайте также: Полиция начала проверку по факту конфликта группы мужчин в Мытищах