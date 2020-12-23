«Гавкайте дальше»: Роза Сябитова обматерила невесту в костюме коровы

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущая Роза Сябитова в эфире программы «Давай поженимся!» выругалась в адрес одной из участниц телепередачи. Об этом сообщил 5-tv.ru.

Во время эфира между телеведущей и невестой, которая была наряжена в костюм коровы, разгорелся конфликт. Участница программы пожаловалась на бывшего молодого человека. В ответ Сябитова высказала, что мужчины не видят в ней жену, что показалось невесте оскорбительным.

Участница телепередачи всеми силами пыталась перебить ведущую, но сваха позволила себе нецензурно выразиться в адрес невесты.

— Гавкайте дальше. Прогавкаете всю свою жизнь, — заявила Сябитова.

В конце программы ведущая не посоветовала невесте ни одного жениха.

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