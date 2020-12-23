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АФК «Система» купит за 24,7 миллиарда рублей группу «Электрозавод»
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

АФК «Система» купит за 24,7 миллиарда рублей группу «Электрозавод»

Никита Абрамов

Общество

ООО «Мегаполис-Инвест» (аффилировано с АФК «Система») подписало соглашение о приобретении у группы частных инвесторов группы «Электрозавод» за 24,7 миллиарда рублей. Об этом в среду, 23 декабря, сообщило РИА Новости.

Уточняется, что покупатели получат 64,37 процента пакета акций АО «Электрозавод».

Предполагается осуществление сделки в счет инвестиций группы АФК «Система», а также сторонних партнеров. Закрыть сделку планируют до конца 2020 года.

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