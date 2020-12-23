Прививку от гриппа в Москве сделали более 7,4 миллиона человек

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Прививку от гриппа сделали более 7,4 миллиона москвичей. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

— В столице заканчивается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе в предэпидемический период эпидсезона-2020/2021 за счет всех источников финансирования привиты более 7 417 100 человек, из них 1 264 850 детей, что составляет 59,05 процента от всего населения города, — приводит цитату из сообщения агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что эпидемиологическая ситуация с ОРВИ по Москве за период с 14 по 20 декабря соответствует норме.

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