Глава Роспотребнадзора рассказала, когда на улице необходимо носить маску

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях. Об этом в среду, 23 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ношение маски в общественных местах остается обязательным условием, сообщает РИА Новости.

Ранее Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, в 77 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом составляет ниже единицы. Это означает, что эпидемиологическая ситуация улучшается.

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