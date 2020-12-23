Глава Роспотребнадзора рассказала, когда на улице необходимо носить маску
Носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях. Об этом в среду, 23 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, ношение маски в общественных местах остается обязательным условием, сообщает РИА Новости.
Ранее Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, в 77 регионах страны показатель заболеваемости коронавирусом составляет ниже единицы. Это означает, что эпидемиологическая ситуация улучшается.
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