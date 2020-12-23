Новую ледовую арену построят для хоккейного клуба ЦСКА
Компания «Роснефть» совместно с Министерством обороны Российской Федерации и правительством Москвы приступает к реализации проекта по строительству новой ледовой арены для столичного хоккейного клуба ЦСКА. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили на сайте организации.
Отмечается, что нынешний спортивный комплекс ЦСКА не соответствует современным нормам и требованиям Международной федерации хоккея. Новая арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА как одного из грандов мирового хоккея. Благодаря архитектурному облику объект станет настоящим символом современной Москвы.
Площадка будет предназначена для проведения международных матчей. Предусмотрена возможность трансформации арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров, а также концертов. Вместимость стадиона составит не менее 10 000 зрителей. Новая арена появится на Ленинградском проспекте.
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