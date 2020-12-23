Новую ледовую арену построят для хоккейного клуба ЦСКА

Фото: @ Twitter ХК ЦСКА

Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Компания «Роснефть» совместно с Министерством обороны Российской Федерации и правительством Москвы приступает к реализации проекта по строительству новой ледовой арены для столичного хоккейного клуба ЦСКА. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили на сайте организации.

Отмечается, что нынешний спортивный комплекс ЦСКА не соответствует современным нормам и требованиям Международной федерации хоккея. Новая арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА как одного из грандов мирового хоккея. Благодаря архитектурному облику объект станет настоящим символом современной Москвы.

Фото: rosneft.ru / Официальный сайт компании «Роснефть»

Площадка будет предназначена для проведения международных матчей. Предусмотрена возможность трансформации арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров, а также концертов. Вместимость стадиона составит не менее 10 000 зрителей. Новая арена появится на Ленинградском проспекте.

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