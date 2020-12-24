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Россельхознадзор разрешил поставки томатов 12 предприятиям Азербайджана с 24 декабря
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россельхознадзор разрешил поставки томатов 12 предприятиям Азербайджана с 24 декабря

Юлия Курганова

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Россельхознадзор с 24 декабря отменил ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Антон Кармазин.

Отмечается, что данные предприятия расположены в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли.

Ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства, передает РИА Новости.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в страну томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета было связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.

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РоссельхознадзортоматАзербайджан
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