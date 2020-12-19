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Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов и перцев из Узбекистана
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов и перцев из Узбекистана

Юлия Курганова

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Россельхознадзор с пятницы,18 декабря, разрешил ввоз в Россию томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана. В их продукции карантинные для стран ЕАЭС объекты и вирус коричневой морщинистости плодов томата не выявлялись. Об этом сообщается на сайте службы.

В ведомстве пояснили, что решение принято с учетом результатов обследования мест производств и анализа состояния тепличных хозяйств в Ферганской области. Данную информацию предоставила служба госинспекции по карантину растений при кабинете министров Узбекистана.

Отмечается, что возобновить поставки помидоров смогут три предприятия: ФХ «Фарход Ранчо», ООО «Фаргона Зие курувчи» и Golden Tree. Ввоз перцев разрешили четырем компаниям: «Саодатли Дил Фаровон», ООО «Жилокор Замини», «Юлдашев Элдор» и ФХ «Новая волна».

Ранее Россельхознадзор с 26 ноября запретил ввоз томатов и перца из Ферганской области Узбекистана из-за обнаружения в них вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Читайте также: Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ томатов одного предприятия Азербайджана

Россельхознадзорперецтомат
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