Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ томатов одного предприятия Азербайджана

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россельхознадзор разрешает ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана с 16 декабря. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на данный момент власти рассматривают вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам страны.

По итогам проведенных переговоров, которые прошли 9, 11 и 14 декабря с Агентством по пищевой безопасности Азербайджана, была представлена информация о результатах расследования случаев обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов в азербайджанских томатах, передает РИА Новости.

— По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил импорт овощей из Узбекистана.

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