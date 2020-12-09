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Россельхознадзор ограничил импорт овощей из Узбекистана
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор ограничил импорт овощей из Узбекистана

Ростислав Зубков

Экономика

С пятницы, 11 декабря, в Россию перестанут ввозить томаты и перец из Кашкадарьинской области Узбекистана. Соответствующий запрет вводит Россельхознадзор.

Решение было принято после того, как в этом регионе выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата.

— В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения указанного объекта на территории Российской Федерации Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан,— указано в релизе ведомства.

Также организация отметила, что до этого запретила импорт тех же овощей из Ферганской и Навоийской областей Узбекистана. Причины ограничений те же — обнаружение в продукции вируса.

Читайте также: Россельхознадзор ограничит ввоз армянских томатов и перцев в Россию

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