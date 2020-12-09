Россельхознадзор ограничит ввоз армянских томатов и перцев в Россию

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Россию перестанут ввозить томаты и перцы из Армавирской области Армении. Соответствующий запрет на импорт ввел Россельхознадзор.

Ограничения вступают в силу 14 декабря.

— Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации, — указано в релизе пресс-службы ведомства.

Оно уточнило, что ранее из этого региона поступили зараженные овощи.

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