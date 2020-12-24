«Защитник какой»: Галкин показал, как сын учит сестру кататься на самокате

/ Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий и шоумен Максим Галкин показал поклонникам, как их с Аллой Пугачевой дети Гарри и Лиза катаются по дому на электросамокате. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

На видео мальчик учит сестру кататься. За кадром слышен голос папы, который дает советы двойняшкам, чтобы те катались аккуратно.

— А ты говорила, упадем, упадем, — сказал сестре Гарри.

Фолловеры оценили заботу брата по отношению к Лизе и оставили комментарии под видео.

«Какой Гарри обстоятельный мужик! », «Прям мужчина, защитник какой у Лизы», «Какое счастье, что они есть друг у друга», «Сладкая парочка))) Как Лиза слушается Гарри, настоящая леди», — отметили фанаты.

Ранее Максим Галкин показал в Instagram-аккаунте вид из окна своего загородного замка.

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