Автомобилистов предупредили о затрудненном движении на дорогах Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Жителей столицы предупредили о затруднениях на дорогах города. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что плотное движение транспорта ожидается на Варшавском шоссе, улице Нижняя Масловка и Ленинградском проспекте.

Движение на данный момент затруднено на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Перед развозкой на 32-м километре поток держит ДТП с фурой в правой полосе. Кроме этого, плотное движение ожидается на внешней стороне ТТК от Шереметьевского тоннеля до Нижней Масловки.

За поворотом в сторону Ленинградского проспекта из-за аварии с участием двух автомобилей перекрыты две средние полосы. Длина заторов — 96 километров.

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