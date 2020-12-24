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Резиденты технополиса «Москва» увеличили производство продукции на четверть
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Резиденты технополиса «Москва» увеличили производство продукции на четверть

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42Карта всех событий

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличили производство продукции на 25 процентов в течение девяти месяцев. Отмечается, что свыше 70 процентов от общего объем обеспечили производители электроники и оптических решений. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего резиденты произвели продукции на 12,5 миллиарда рублей. Так, лидерами производства стали производители микроэлектроники, выпустившие продукцию на сумму 9,4 миллиарда рублей.

— На втором месте — производители лекарств, медицинского оборудования и изделий с объемом выпуска в 908 миллионов рублей. За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 76 миллиардов рублей, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Он также отметил, что спрос на продукцию повлиял на рост производства резидентов ОЭЗ.

Уточняется, что компании ОЭЗ выпускают электронную продукцию, оптические решения, медицинское и энергоэффективное оборудование, наноматериалы, досмотровые решения, лекарственные препараты, дезинфицирующую и стерилизующую технику, средства измерения, нефтесервисное и образовательное оборудование, а также системы обеззараживания воды, воздуха и поверхностей.

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