Резиденты технополиса «Москва» увеличили производство продукции на четверть

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42 Карта всех событий

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличили производство продукции на 25 процентов в течение девяти месяцев. Отмечается, что свыше 70 процентов от общего объем обеспечили производители электроники и оптических решений. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего резиденты произвели продукции на 12,5 миллиарда рублей. Так, лидерами производства стали производители микроэлектроники, выпустившие продукцию на сумму 9,4 миллиарда рублей.

— На втором месте — производители лекарств, медицинского оборудования и изделий с объемом выпуска в 908 миллионов рублей. За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 76 миллиардов рублей, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Он также отметил, что спрос на продукцию повлиял на рост производства резидентов ОЭЗ.

Уточняется, что компании ОЭЗ выпускают электронную продукцию, оптические решения, медицинское и энергоэффективное оборудование, наноматериалы, досмотровые решения, лекарственные препараты, дезинфицирующую и стерилизующую технику, средства измерения, нефтесервисное и образовательное оборудование, а также системы обеззараживания воды, воздуха и поверхностей.

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