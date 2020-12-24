Проекты Агентства инноваций Москвы стали финалистами международных и российских премий

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Агентство инноваций Москвы и его проекты стали победителями и призерами 10 крупных международных и российских премий в 2020 году. На конкурсах оценивались как программы поддержки и развития высокотехнологичного бизнеса, так и проекты по тестированию и внедрению инноваций.

Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в Москве действует развитая экосистема поддержки. По его словам, всего в городе работает свыше 120 тысяч технологических компаний, совокупная выручка которых в прошлом году достигла 11,4 триллиона рублей.

В частности, в декабре 2020 года Агентство инноваций Москвы стало лауреатом X премии «Время инноваций — 2020» в категории «Государственное и муниципальное управление». Также само агентство победило в номинации «Программа года», а созданная им «Карта инновационных решений» лидировала в номинации «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности».

Также 18 декабря были объявлены результаты IV ежегодной премии «Развитие регионов. Лучшее для России — 2020». Программу «Московский акселератор» признали самой лучшей в номинации «Лучший инфраструктурный проект года».

Кроме того, признание получила программа пилотного тестирования инновационных решений, позволяющая разработчикам испытать свои технологии в реальных условиях городской среды. Она получила премию Digital Leaders 2020 в номинации «Платформа года».

Также в середине ноября 2020 года программа стала номинантом крупного конкурса инновационных и цифровых инициатив World Summit Awards 2020, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу, передает официальный сайт мэра столицы.

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