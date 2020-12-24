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Более миллиона тестов на COVID-19 провели в Московском центре дерматовенерологии
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более миллиона тестов на COVID-19 провели в Московском центре дерматовенерологии

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Селезнёвская улица Карта всех событий

Свыше одного миллиона тестов на коронавирус провела лаборатория Московского центра дермотовенерологии и косметологии. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили на сайте Мосгорздрава.

Уточняется, что учреждение одним из первых начало тестирование граждан на инфекцию SARS-CoV-2 методом ПЦР. Как отметил директор центра Николай Потекаев, департамент здравоохранения за короткое время поставил в лабораторию 128 единиц аналитического и вспомогательного оборудования.

По его словам, работа лаборатории была оптимизирована, также специалисты увеличили пропускную способность и учреждение стало работать в круглосуточном режиме.

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