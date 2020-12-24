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Детский сад построят в составе ЖК «Саларьево парк» до сентября 2024 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Детский сад построят в составе ЖК «Саларьево парк» до сентября 2024 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Детский сад на 220 мест появится в составе жилого комплекса «Саларьево парк» до сентября 2024 года. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

Уточняется, что дошкольное учреждение построят около деревни Николо-Хованское в поселении Сосенском.

В трехэтажном здании детского сада обустроят младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от трех до семи лет. Групповые помещения будут включать в себя игровую, отделенную от спальни раздвижной перегородкой, спальню, раздевалку, буфет и туалет. Также предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок, постирочная и другие, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, на прилегающей территории обустроят детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки. Все зоны будут разделены по возрастным группам.

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Москвадетский садстроительство
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