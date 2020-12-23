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Новый детский сад построят в Красногорске
Фото: Администрация Красногорска

Новый детский сад построят в Красногорске

Оксана Васильева

Общество

Администрация городского округа Красногорск сообщила, что в 2021 году в микрорайоне Путилково построят новый детский сад, передает «Радио 1».

Согласно проекту, как сообщается, дошкольная образовательная организация на 235 мест появится по адресу деревня Путилково, корпус 25. Строительство объекта должно завершиться до конца следующего года.

Также стало известно, что администрация Красногорска скоро объявит открытый конкурс на строительствошколы на 825 мест в ЖК «Опалиха О3».

Ранее начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян сообщил, что в микрорайоне Красногорска Нахабино завершилось строительство нового детского сада на 320 мест. Все работы были проведены в соответствии с графиком, после проведения проверок объекту будет выдано разрешение на эксплуатацию, передает «Радио 1».

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