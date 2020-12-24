Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с предстоящим праздником — Новым годом. Соответствующую телеграмму он разместил в своем блоге.

Глава города отметил, что 2020 год принес серьезные испытания. Но, по его словам, в уходящем году также нашлось место для приятных событий и в личной жизни каждого.

— Давайте же будем помнить хорошее, а плохое пусть поскорее пройдет и забудется. От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия в наступающем 2021 году! — написал мэр столицы.

Он также представил поздравительную открытку, которую горожане могут отправить своим друзьям или родственникам, подписав ее с помощью социальных сетей. Открытки будут опубликованы на сайте Сергея Собянина.

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