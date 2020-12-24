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Строительство двух платформ начали на станции Лесной городок будущего МЦД-4
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Строительство двух платформ начали на станции Лесной городок будущего МЦД-4

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Лесной Городок Карта всех событий

Строительство двух платформ началось на станции Лесной городок Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), объект в будущем войдет в состав МЦД-4 (Московских центральных диаметров). Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что специалисты уже приступили к возведению двух пассажирских платформ, которые будут оборудованы навесом на всю длину, современной навигацией, а также освещением.

— Строительство ведется без остановки движения поездов. На время работ посадка и высадка пассажиров осуществляются на временной деревянной платформе. Завершить работы по реконструкции станции планируется до конца 2022 года, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в прошлые выходные железнодорожники перенесли пути в пределах строящейся станции на расстояние, которое необходимо для строительства платформы, а также установили новые опоры контактной сети.

Ранее сообщалось, что станцию Аминьевская будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) откроют для пассажиров в 2021 году.

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