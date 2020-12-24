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Новый многофункциональный комплекс появится на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый многофункциональный комплекс появится на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Багратионовский проезд, 5Карта всех событий

Новый многофункциональный комплекс из двух зданий построят в столичном районе Филевский парк. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, объект будет расположен по адресу Багратионовский проезд, дом 5, в виде двух зданий высотой 11 и 58 этажей.

— Фасады башни ассоциируются с «чешуей» или кристаллом. Сложная конфигурация остекления будет обеспечиваться выступающими эркерами, повернутыми под разным углом. С одной стороны они будут стеклянными, а с другой — облицованы полированным алюминием. В зависимости от положения солнца свет будет отражаться от поверхности по-разному, — рассказал Кузнецов.

Он также добавил, что в проекте будет использоваться мультифункциональное стекло, которое сочетает в себе солнцезащитные и энергосберегающие свойства. Сама башня будет необычной формы — с «талией»: сужаясь к середине, она затем снова будет расширяться.

На первом этаже здания предусмотрены помещения под общественные нужды. Кроме жилых помещений, здесь будет располагаться детский сад на 180 человек.

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«Москомархитектура»многофункциональные комплексыстроительство
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