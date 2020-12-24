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Орбакайте рассказала о блюдах, которые Пугачева готовит для новогоднего стола
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Орбакайте рассказала о блюдах, которые Пугачева готовит для новогоднего стола

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Кристина Орбакайте рассказала, какие блюда готовит ее мать Алла Пугачева для новогоднего стола. Артистка планирует встречать Новый год вместе со своей звездной мамой.

По словам Орбакайте, обычно Примадонна готовит ужин сама, но если число гостей слишком велико, то приглашает на помощь повара. Отмечается, что оливье и селедка под шубой — классические блюда новогоднего стола — обязательно готовятся для семьи Пугачевой в Новый год. Помимо этого, для праздника артистка запекает утку или гуся.

Как уточнила Орбакайте, за прошедший год она много времени провела со своей семьей. Из-за пандемии коронавируса певица стала чаще видеться со своим мужем и дочерью Клавой, приводит информацию Teleprogramma.pro.

Напомним, Кристина Орбакайте является старшей дочерью Аллы Пугачевой. Младшие дети Примадонны — двойняшки Лиза и Гарри.

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Алла ПугачеваНовый годКристина Орбакайте
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