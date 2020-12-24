Москвичей предупредили о штормовой погоде 25 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Штормовая погода прогнозируется в столице в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

Уточняется, что в Москве начнет сыпать снег. Так, к утру выпадет один–три сантиметра. В период с 09:00 до 18:00 в городе будет наблюдаться комплекс неблагоприятных явлений, позволяющий присвоить погоде статус штормовой.

В Москве также прогнозируется метель при порывах ветра до 15 метров в секунду, что приведет к снежному накату. Уточняется, что за 12 часов в городе выпадет до восьми миллиметров осадков, а прирост свежевыпавшего снега составит пять–восемь сантиметров.

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