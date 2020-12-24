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Посвященные Джеймсу Джоулю образовательные материалы появились в библиотеке МЭШ
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Посвященные Джеймсу Джоулю образовательные материалы появились в библиотеке МЭШ

Юлия Ямпольская

Город

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появились учебные материалы, посвященные физику Джеймсу Джоулю в честь его дня рождения. Так, столичные школьники смогут вспомнить, как работает закон сохранения и превращения энергии для термодинамической системы, познакомиться с принципами работы поршня и многое другое.

Британский ученый Джеймс Джоуль и русский физик немецкого происхождения Эмилий Ленц практически одновременно доказали, что количество теплоты, которое выделяется проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени. Эту закономерность стали называть законом Джоуля — Ленца. Повторить тему поможет одноименное интерактивное приложение.

Также для существования электрического тока нужна среда, в которой существуют заряды. Они способны двигаться под действием внешнего поля. Известно, что самыми лучшими проводники являются металлы, ведь число свободных электронов в них создает наиболее благоприятные условия для электрического тока. Но не все тела и вещества могут его проводить. Вспомнить особенности проводников и диэлектриков поможет специальное приложение, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты создали приложение для подготовки к ЕГЭ. Школьникам надо будет решить 15 задач, похожих на задание 18 из экзаменационной работы по физике.

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