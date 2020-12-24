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Власти рассказали, сколько будут длиться зимние каникулы для столичных школьников
Фото: Ксения Дорохина, «Вечерняя Москва»

Власти рассказали, сколько будут длиться зимние каникулы для столичных школьников

Юлия Ямпольская

Город

Каникулы в столичных школах могут начаться не раньше 31 декабря и завершиться не позднее 10 января. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент образования и науки Москвы.

Уточняется, что ведомство определяет только рекомендуемые сроки каникул, а дату их начала и окончания каждая школа назначает самостоятельно при участии управляющего совета учреждения.

При этом добавляется, что столичные школы несут ответственность за качество образования и должны в полном объеме обеспечивать реализацию образовательных программ.

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