Еще 170 километров ЦКАД запустят 28 декабря

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Еще 170 километров Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) откроют 28 декабря. Об этом в четверг, 24 декабря, на своей странице в социальной сети Instagram сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, 141 километр дороги уже открыт для жителей.

— 28 декабря сделаем подарок автомобилистам и запустим еще 170 км на участках ЦКАД-1, ЦКАД-4 и ЦКАД-5, — уточнил Хуснуллин.

Напомним, ЦКАД протяженностью 336,5 километра пройдет по территории Подмосковья. На данный момент там открыто движение по участкам длиной 141 километр.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о влиянии ЦКАД на ситуацию в Московском регионе