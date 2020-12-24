Елисейский дворец сообщил о состоянии Макрона, заболевшего COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Стало известно о состоянии президента Франции Эммануэля Макрона, который около недели назад заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Елисейский дворец в четверг, 24 декабря.

Отмечается, что у главы Пятой республики не осталось симптомов COVID-19. Теперь его семидневную изоляцию можно завершить.

— Таким образом, в соответствии с действующим санитарным протоколом изоляция президента республики может быть прекращена через семь дней (после ее начала 17 декабря — прим. «ВМ»), — приводит РИА Новости сообщение Елисейского дворца.

Напомним, президент Франции ушел в самоизоляцию 17 декабря, как только стало известно о его положительном тесте на COVID-19. Карантин Макрон провел в резиденции в Версале, продолжая работать удаленно.

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