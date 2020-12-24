«Запахов домашнего уюта я не чувствовал»: Галустян рассказал, как переболел коронавирусом

Фото: instagram.com/m_galustyan

Актер Михаил Галустян рассказал в своем Instagram-аккаунте о том, как он переболел коронавирусом. По словам шоумена, он заразился COVID-19 около месяца назад. Его самочувствие сильно ухудшилось, а сама болезнь протекала нелегко.

— В ноябре я впервые в жизни попробовал безвкусные эклеры, котлеты и многое другое. Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал. Догадываетесь почему? — рассказал Галустян подписчикам.

Юморист добавил, что он болел достаточно длительное время, а поражение легких у него составило 20 процентов.

Галустян признался, что никому не желает заразиться коронавирусом и переживать подобные трудности. Юморист восхитился людьми, борющимися с COVID-19, и предложил подписчикам становиться волонтерами.

Поклонники поддержали Галустяна и поделились своими мыслями о пандемии.

«Миш, все будет хорошо, не болейте!»; «Всем желаю здоровья, носите маски обязательно!»; «Запах мандаринов в этом году почувствуют не все», — написали подписчики в комментариях.

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