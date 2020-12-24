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Кремлевская елка в 2020 году пройдет в уникальном формате
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Кремлевская елка в 2020 году пройдет в уникальном формате

Ростислав Зубков

Общество

В 2020 году Кремлевская елка впервые пройдет в мультимедийном формате. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

По информации ведомства, в настоящее время идет подготовка к проведению общероссийской новогодней елки. Мероприятие пройдет вечером 31 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Зрителей на елку не пустят из-за пандемии коронавируса, однако мероприятие покажут по каналу «Карусель» в 18:00. Более того, 7 января в 19:30 и 13 января в 17:00 по этому же телеканалу проведут повторные показы торжества.

— Представление будет называться «Пятое время года, или Кто придумал Новый год», а сюжет будет связан с книгами и гаджетами. Впервые Кремлевская елка будет проходить в мультимедийном формате с использованием спецэффектов и графики, — уточнили в департаменте.

Подготовка к мероприятию ведется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

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