Юлия Высоцкая рассказала, как разнообразить новогодний салат

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Селедка под шубой — один из любимых традиционных новогодних салатов, который можно увидеть на праздничном столе. Телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, как можно разнообразить блюдо с помощью нескольких уловок.

Для начала стоит «поиграть» с ингредиентами. Можно заменить обычный лук на маринованный или жареный.

— Если предварительно замариновать лук, он приобретет пикантный кисло-сладкий вкус и приятный хруст, а салат получится более вкусным и изысканным. При этом резкий вкус смягчится. Для маринования нарезанный лук на 15 минут заливают небольшим количеством воды с одной ложкой уксуса, — рассказывает телеведущая.

По ее мнению, не стоит экономить время на приготовление салата. Чем мельче будут нарезаны ингредиенты, тем вкуснее и нежнее будет блюдо. Высоцкая отмечает, что некоторые составляющие можно пропустить через мелкую терку. Однако если в салат добавлять яблоко, то его стоит нарезать вручную, так оно даст меньше сока.

Если хочется добавить чего-то необычного, то можно дополнить блюдо маринованными огурцами, кукурузой и даже авокадо.

— Ароматная квашеная капуста придаст салату оригинальный вкус, как и жареные грибы, особенно шампиньоны. Обычную отварную морковь можно заменить корейской — получается очень вкусно! — цитирует слова телеведущей Пятый канал.

Высоцкая утверждает, что не стоит также экономить на ингредиентах. Если приобрести качественную селедку и майонез, то блюдо уже будет вкуснее.

Фото: youtube.com / Семейная кухня

К слову, необязательно сразу резать покупную селедку в «шубу». Если предварительно смешать ее с луком и растительным маслом и только после этого выложить на блюдо, салат будет в десятки раз сочнее.

Если в салате не нравится сама селедка, то ее можно заменить другими морепродуктами. Высоцкая рекомендует взять слабосоленую семгу, копченую сельдь, красную икру или креветки. Салат при этом стоит поставить на холод, чтобы он настоялся.

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