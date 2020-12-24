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Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе перед Новым годом
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе перед Новым годом

Виктория Родимкина

Общество

Последняя рабочая неделя перед Новым годом будет сокращенной. Россияне будут работать в обычном режиме с 28 по 30 декабря.

В четверг, 31 декабря, рабочее время сократится на час, так как этот день предшествует нерабочему праздничному дню. Далее с 1 по 10 января жителей России ждут выходные дни, пишет «Лента.ру».

Ранее президент России Владимир Путин призвал глав регионов сделать 31 декабря выходным днем. На сегодняшний день более чем 40 субъектов приняли подобное решение, в том числе Красноярский край, Чукотский автономный округ, Архангельская область, Санкт-Петербург, Севастополь.

Читайте также: Какие регионы уже объявили 31 декабря выходным

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