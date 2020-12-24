Названа причина смерти младенца, найденного на ленте сортировочного цеха в Подмосковье

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Ребенок, найденный на ленте сортировочного цеха по переработке отходов в подмосковном Егорьевске, был задушен. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

— Согласно данным эксперта, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии, — приводит слова Врадий РИА Новости.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка. Следствие устанавливает причастных к преступлению.

Ранее сообщалось об обнаружении тела младенца на мусороперерабатывающем предприятии в Егорьевске.

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