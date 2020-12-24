Специалисты Мосводостока занялись устранением радужной пленки на Яузе

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Специалисты Мосводостока приступили к устранению следов радужной пленки на реке Яуза. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба Мосводостока.

— В настоящее время судно ГУП «Мосводосто»к выполняет обработку реки Яуза сорбентом гидробрейк, который добавляют в струю воды для увеличения пощади распространения, – приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в Мосводостоке добавили, что работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

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