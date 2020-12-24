Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Специалисты Мосводостока занялись устранением радужной пленки на Яузе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты Мосводостока занялись устранением радужной пленки на Яузе

Никита Абрамов

Город

Специалисты Мосводостока приступили к устранению следов радужной пленки на реке Яуза. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба Мосводостока.

— В настоящее время судно ГУП «Мосводосто»к выполняет обработку реки Яуза сорбентом гидробрейк, который добавляют в струю воды для увеличения пощади распространения, – приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в Мосводостоке добавили, что работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

Читайте также: Мосводосток опроверг информацию о радужной пленке на Яузе

река Яуза«Мосводосток»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Праздники объединяют даже на расстоянии

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте