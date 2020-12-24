«Новая эпоха в сфере образования»: премия «Эффективное образование» выявила лучшие проекты 2020 года

Фото: пресс-служба премии «Эффективное образование»

20 декабря в четвертый раз подвели итоги ежегодной премии «Эффективное образование», вручаемой за лучшие кейсы в области корпоративного, профессионального, дополнительного и онлайн образования. Лауреаты премии — лидеры российского рынка, их проекты ежегодно вдохновляют на большие результаты в области трансформации образовательной отрасли и становятся объектом внимания крупнейших деловых СМИ.

Большую роль в ситуации, сложившейся на сегодняшний день, играет то, что 100 процентов мероприятий перешли в онлайн совсем не добровольно. И большинство вынужденных изменений протекают с неудобствами для участников. Но все же некоторые российские компании справились со сложной задачей и нашли выход. Начальник управления развития HR, бренда торговой сети «Пятерочка», Наталья Белоусова прокомментировала оценку конкурса для сотрудников в онлайн-формате:

— Мы рады такой высокой оценке жюри. Конкурс профессионального мастерства для сотрудников «Пятерочки» «Вершина мастерства» собрал в этом году более 200 тысяч участников. Даже в ограниченных условиях мы не стали отказываться от проведения корпоративных мероприятий и перевели их в онлайн-формат, что позволило нам сохранить высокий уровень коммуникации и мотивации, усилить корпоративную культуру, повысить цифровую грамотность сотрудников.

Выбор профессии может определить весь дальнейший путь человека.

— Свой вклад в развитие нового поколения мы видим в повышении конкурентоспособности молодых людей на рынке труда: мы создаем возможности для расширения кругозора, удовлетворения карьерных амбиций, личного и профессионального роста и развития. Одним из таких примеров является проект «Школа Coca-Cola», который был запущен в 2019 году, — отметила менеджер по работе с брендом работодателя «Coca-Cola HBC Россия» Ирина Щербакова.

Также прокомментировала руководитель центра студенческих программ и молодежных инициатив ПАО «Группа «Черкизово» Людмила Хуторецкая:

— Проект стажировок преподавателей при партнерстве с бизнесом помогает вузам получить представление о современных технологиях полного цикла производства перерабатывающей отрасли для дальнейшей актуализации образовательных программ. Это позволит подготовить квалифицированных специалистов для АПК, способных работать на современных предприятиях страны.

Весна этого года перевернула мир с ног на голову.Даже крупнейшим фирмам пришлось бвстро освоить новые форматы работы и способов коммуникации с внешней средой и приспосабливаться к жизни онлайн. Об итогах 2020 года рассказала директор по развитию персонала «Ростелеком» Екатерина Барабанова:

— Наш корпоративный онлайн-университет был важным инструментом еще до пандемии, но в 2020-м он стал просто незаменимым. За год объем дистанционного обучения вырос в три раза — до 700 000 человеко-курсов. Аудитория пользователей онлайн-университета увеличилась на 30 процентов — до 85 000 сотрудников.

Также отметила важность образования директор по обучению АО «ДОМ.РФ» Анна Липкина:

— ДОМ.РФ являемся единым институтом развития в области жилищного строительства, поэтому мы стремимся развивать профессиональные компетенции отрасли в целом. Наши программы «Проект.Ф» и «Как создавать современные города» как раз направлены на реализацию этой задачи, используя самые современные технологии обучения. Мы рады, что экспертное сообщество смогло оценить по достоинству нашу работу и вклад в развитие образования.

Лауреатами премии «Эффективное образование» в этом году также стали: АО «ДОМ.РФ», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Ростелеком», ПАО «Группа «Черкизово», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», АО «СУЭК», ЗАО «БИОКАД», ТС «Пятерочка», «Coca-Cola HBC Россия», Capital Group, ООО «КНАУФ ГИПС», ООО «ВЕС-Медиа», «МойОфис», АНО ДПО «КЦПК «Персонал», учебный центр «Микротест», учебный центр «ФИНАМ», «Вечерняя Москва», IBA «Международная бизнес-академия», ООО «Академия управления финансами и инвестициями», языковой тренинговый центр «Свобода слова».

Организатор премии «Эффективное образование» — ООО «Социальные проекты». Основным видом деятельности которой являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно значимых мероприятий.

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