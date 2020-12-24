Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Памятник Аленке в Нововоронеже вернут изготовителю за миллион рублей
Фото: vk.com / Нововоронеж Online

Памятник Аленке в Нововоронеже вернут изготовителю за миллион рублей

Ростислав Зубков

Общество

Памятник нововоронежской Аленке, испугавший местных жителей и пользователей Сети своим неоднозначным видом, вернут изготовителю. Об этом заявили местные власти.

По словам замглавы горадминистрации Светланы Тулиновой, 24 декабря состоялась встреча подрядчика и председателя совета ветеранов. В ходе мероприятия было заключено дополнительное соглашение о расторжении договора на изготовление и установку монумента.

— Городской совет ветеранов возвращает «Аленку» подрядчику, а подрядчик возвращает средства на расчетный счет совета ветеранов. Дальше уже подрядчик выходит на проведение открытого аукциона, принимает решение и организует все эти моменты, — пояснила чиновница в разговоре с РИА Новости.

Она уточнила, что памятник Аленке отдадут изготовителю, но сперва он должен вернуть за нее выплаченные ему деньги (миллион рублей).

Ранее памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, перепугал местных жителей своим мрачным видом. Пользователи Сети раскритиковали скульптуру и назвали ее «памятником Русской смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку», что власти и сделали всего через несколько дней после установки инсталляции.

Читайте также: Автор Ржевского мемориала Советскому солдату объяснил, что не так со скульптурой «Аленка» под Воронежем

монументстатуяпамятник
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте