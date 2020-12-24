Памятник Аленке в Нововоронеже вернут изготовителю за миллион рублей

Фото: vk.com / Нововоронеж Online

Памятник нововоронежской Аленке, испугавший местных жителей и пользователей Сети своим неоднозначным видом, вернут изготовителю. Об этом заявили местные власти.

По словам замглавы горадминистрации Светланы Тулиновой, 24 декабря состоялась встреча подрядчика и председателя совета ветеранов. В ходе мероприятия было заключено дополнительное соглашение о расторжении договора на изготовление и установку монумента.

— Городской совет ветеранов возвращает «Аленку» подрядчику, а подрядчик возвращает средства на расчетный счет совета ветеранов. Дальше уже подрядчик выходит на проведение открытого аукциона, принимает решение и организует все эти моменты, — пояснила чиновница в разговоре с РИА Новости.

Она уточнила, что памятник Аленке отдадут изготовителю, но сперва он должен вернуть за нее выплаченные ему деньги (миллион рублей).

Ранее памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, перепугал местных жителей своим мрачным видом. Пользователи Сети раскритиковали скульптуру и назвали ее «памятником Русской смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку», что власти и сделали всего через несколько дней после установки инсталляции.

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