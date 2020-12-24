Трамваи задерживаются на улице Кулакова из-за повреждения сети

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Кулакова Карта всех событий

В связи с повреждениями контактной сети на улице Кулакова произошла задержка трамваев, следующих по маршруту № 21. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— Трамваи № 21 вместо улиц Маршала Катукова и Кулакова ходят через метро «Строгино» и Таллинскую улицу, – сообщается в Telegram-канале.

Москвичам рассказали о том, что вместо трамваев можно воспользоваться автобусом №15.

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