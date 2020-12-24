Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трамваи задерживаются на улице Кулакова из-за повреждения сети
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Трамваи задерживаются на улице Кулакова из-за повреждения сети

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, улица Кулакова Карта всех событий

В связи с повреждениями контактной сети на улице Кулакова произошла задержка трамваев, следующих по маршруту № 21. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— Трамваи № 21 вместо улиц Маршала Катукова и Кулакова ходят через метро «Строгино» и Таллинскую улицу, – сообщается в Telegram-канале.

Москвичам рассказали о том, что вместо трамваев можно воспользоваться автобусом №15.

Читайте также: Водителей Москвы попросили на этой неделе пользоваться общественным транспортом

Департамент транспорта Москвытрамваи Москвы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте