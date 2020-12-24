Станцию МЦД откроют в Подольске до конца года

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Станцию Московского центрального диаметра откроют в Подольске до конца 2020 года. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— МЦД — это наш проект с Москвой. Проект, который поддержал президент. В конце месяца откроем в Подольске станцию, — рассказал губернатор в эфире телеканала «360».

Также Воробьев отметил, что стоимость поездки по тарифу МЦД в 2021 году будет составлять 50 рублей, что в три раза ниже, чем в электричках.

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