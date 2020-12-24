Еврокомиссия предложила временно применять соглашение с Лондоном по Brexit

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Соглашение между Евросоюзом и Великобританией предлагается применять до 28 февраля 2021 года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сторонам после долгих и тяжелых переговоров удалось прийти к компромиссу по формату будущего партнерства после Brexit. Политик отметила, что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства. Лондон в свою очередь вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

— В свете этих исключительных обстоятельств ЕК предлагает применить соглашение на временной основе в течение ограниченного периода времени — до 28 февраля 2021 года, — указано на сайте комиссии.

Напомним, официально Британия вышла из Евросоюза в полночь 31 января 2020 года, но до конца года она остается в Европейском таможенном союзе и на едином рынке. С 1 января 2021 года стороны начнут работать в новом формате. После этой даты британцы окончательно покинут ЕС.

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