«Плебейское немножко»: Гузеева упрекнула Моргенштерна в высокомерии

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Телеведущая Лариса Гузеева упрекнула рэпера Моргенштерна, который поучаствовал в передаче «Давай поженимся!», в высокомерии. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Во время программы Гузеева отметила, что хорошо жить люди хотели всегда, однако во времена ее молодости говорить об этом было неприлично. По словам телеведущей, нынешнее поколение пишет свои правила. Затем Гузеева поинтересовалась, как молодым участникам передачи живется в подобных реалиях, на что они ответили, что чувствуют себя хорошо.

— Остальным соболезнуем, — подчеркнул Моргенштерн.

Ответ Гузеевой не заставил себя долго ждать.

— Это вот плебейское немножко — соболезновать тем, кто сзади тебя. Благородные люди не замечают, либо наоборот относятся к этому более снисходительно, — заявила телеведущая.

Ранее Лариса Гузеева раскритиковала подписчиков, которые ведутся на «конкурсы» мошенников якобы от ее имени.

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