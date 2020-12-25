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Движение трамваев задерживается на шоссе Энтузиастов по техническим причинам
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Движение трамваев задерживается на шоссе Энтузиастов по техническим причинам

Анастасия Волоснова

Происшествия

На шоссе Энтузиастов по техническим причинам задерживаются трамваи. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 по техническим причинам задерживаются в районе проезда Энтузиастов. Их маршруты временно были изменены.

Дептранс призвал москвичей быть внимательными и прислушиваться к объявлениям водителей трамваев.

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