Движение трамваев задерживается на шоссе Энтузиастов по техническим причинам
На шоссе Энтузиастов по техническим причинам задерживаются трамваи. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 по техническим причинам задерживаются в районе проезда Энтузиастов. Их маршруты временно были изменены.
Дептранс призвал москвичей быть внимательными и прислушиваться к объявлениям водителей трамваев.
Читайте также: Водителей Москвы попросили на этой неделе пользоваться общественным транспортом