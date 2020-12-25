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Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю ракет-носителей
Фото: Скриншот видео YouTube-канала Роскосмос ТВ

Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю ракет-носителей

Юлия Ямпольская

Происшествия

Арбитражный суд столицы зарегистрировал иск госкорпорации «Роскосмос», которая требует взыскать свыше 4,7 миллиарда рублей с самарского ракетно-космического центра «Прогресс», производящего ракеты-носители «Союз».

Согласно информации в картотеке судебных дел, иск поступил в суд в четверг, 24 декабря. Основания исковых требований на данный момент не указали.

РКЦ «Прогресс» является ведущим российским предприятием космической отрасли, которое производит ракеты-носители «Союз», а также космические аппараты. Кроме того, оно занимается разработкой российских перспективных носителей «Союз-5», «Союз-6», «Амур-СПГ» и сверхтяжелой ракеты.

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