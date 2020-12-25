Продажу детского шампанского предложили запретить в России

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Член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил запретить продажу детского шампанского перед Новым годом. Как отметил Хамзаев, ежегодно перед праздником в РФ отслеживается резкий рост продажи алкогольных напитков, последствиями которого являются тяжелые социальные последствия.

— В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей, — говорится в обращении члена Общественной палаты РФ, которое приводит РИА Новости.

Родители, как обратил внимание глава «Трезвой России», не осознают психологический фактор вовлечения ребенка в субкультуру употребления спиртного. Результаты исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, к которым обращается Хамзаев, показали, что наличие на семейных праздниках детского шампанского «размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности».

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