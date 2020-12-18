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Мантуров заявил об отсутствии проблем с наличием продуктов в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мантуров заявил об отсутствии проблем с наличием продуктов в России

Ростислав Зубков

Потребление

В России нет проблем с наличием продуктов, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, еще весной 2020 года власти «получили урок». Речь идет об ажиотажном спросе на товары на фоне первой волны пандемии коронавируса. Уже тогда, отмечает глава Минпромторга, запасы продукции были сформированы «практически с колес».

С того времени федеральные и региональные сети продолжают поддерживать резервы. Запасов относительно основной продовольственной корзины хватит минимум на четыре недели, уточнил Мантуров.

— Поэтому проблем и отсутствия каких-то позиций — такого нет, — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого жестко раскритиковал несвоевременные решения кабмина, допустившего подорожание продуктов, в том числе макарон, подсолнечного масла, муки, сахара и хлеба. Президент призвал «не рассказывать ему сказки» о том, что проблема улажена, и дал неделю на решение вопроса.

В Кремле призвали не связывать подорожание продуктов с инфляцией. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на продукты.

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отечественные продуктыДенис МантуровРоссия
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