Трутнев предложил ввести плату с компаний за иностранных работников

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Вице-премьер — полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил брать плату с компаний за привлечение иностранных сотрудников в новые проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщает РБК.

Трутнев отметил, что у него вызывает беспокойство большое количество иностранной рабочей силы, которую используют при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Сначала необходимо предоставить работу россиянам.

— Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих, — уточнил Трутнев.

Он также добавил, что данная мера, если ее одобрят премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин, не коснется существующих проектов, потому что есть закон о «дедушкиной» оговорке, который позволяет ухудшать имеющиеся условия.

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