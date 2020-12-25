Еще 5659 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5659 пациентов. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 593 939 человек.

Ранее для лечения больных COVID-19 в столице приняли решение об открытии трех новых больничных корпусов.

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