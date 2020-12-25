Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 5659 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Еще 5659 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5659 пациентов. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 593 939 человек.

Ранее для лечения больных COVID-19 в столице приняли решение об открытии трех новых больничных корпусов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мэр Москвы заявил о растущих рисках заражения коронавирусом в городе

Столицаздоровьекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Все мнения
О проекте