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Мэр Москвы заявил о растущих рисках заражения коронавирусом в городе
Фото: Анна Быкова

Мэр Москвы заявил о растущих рисках заражения коронавирусом в городе

Ростислав Зубков

Город

В Москве растут риски заражения коронавирусом. Об этом заявил глава города Сергей Собянин.

— Риски заболеваний в городе усиливаются, — констатировал он в эфире «России 24».

Мэр подчеркнул, что ситуация с пандемией в мегаполисе не становится проще, а, наоборот, усложняется.

Собянин добавил, что власти четко понимают необходимость делать все возможное для улучшения эпидемиологической обстановки в столице.

Отметим, что с начала пандемии в Москве выявили 764 789 случаев заражения ковидом, причем 8203 — только за минувшие сутки. При этом 588 280 человек вылечились, 10 689 — умерли.

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