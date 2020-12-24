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Сергей Собянин рассказал об открытии трех новых корпусов для пациентов с COVID-19
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал об открытии трех новых корпусов для пациентов с COVID-19

Ксения Монахова

Город

Дополнительные три корпуса для пациентов с коронавирусом откроют в столице. Об этом в четверг, 24 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Мы приняли решение о мобилизации еще трех больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы были готовы принять пациентов, подстраховать ситуацию, — рассказал Сергей Собянин.

Глава города также подчеркнул, что на вакцинацию от COVID-19 в столице записались уже более 50 тысяч москвичей. По словам Сергея Собянина, запись проходит спокойно.

— Наши 70 пунктов работают в спокойном режиме, — заключил мэр Москвы.

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