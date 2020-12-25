Наталья Сергунина рассказала о развитии киберспортивной индустрии в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве завершился конкурс Game Innovators для киберспортивных стартапов, который организовал Московский инновационный кластер. Лучшие проекты получат инвестирование от спонсоров и партнеров. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

Всего на конкурс подали 158 заявок.

— В финале экспертное жюри выбрало 20 самых перспективных проектов. Они получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов, — рассказала заместитель мэра.

Также Сергунина отметила, что шесть команд теперь будут сотрудничать между собой, пять команд нашли заказчиков, а три — менторов.

Кроме того, авторы симулятора Esports History, который передает историю киберспорта, получили маркетинговую поддержку.

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